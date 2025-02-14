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ЦАМТО

Посол РФ в Каракасе сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам

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Военнослужащие Венесуэлы
Военнослужащие Венесуэлы.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 13 февраля. Новые перспективные военные разработки России вызывают интерес в Венесуэле, сообщил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается последовательно и динамично. Обмен опытом происходит регулярно, в частности, в рамках Международных армейских игр АРМИЯ.

В 2024 году в венесуэльский порт Ла-Гуайра заходили корабли Балтийского и Северного флотов ВМФ России. Российские моряки участвовали в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы.

"Совместная работа наших вооруженных сил отражает общее стремление России и Венесуэлы к поддержанию мира и безопасности", – сказал С.Мелик-Багдасаров.

"Что касается военно-технического сотрудничества, то взаимодействие с партнерами выстраивается на плановой основе. Прогресс не стоит на месте, появляются новые перспективные российские разработки, притягивающие к себе внимание всего мира и, разумеется, Венесуэла здесь не исключение, особенно с учетом наработанного в последнюю четверть века позитивного опыта сотрудничества", – добавил дипломат.

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