Лукьянов: ВВС Индонезии заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57

ЦАМТО, 13 февраля. ВВС Индонезии очень заинтересованы в российских истребителях Су-35 и Су-57, сейчас есть возможность для обсуждения поставок.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов.

"До сих пор в индонезийских Военно-воздушных силах используются наши самолеты "Сухой" – Су-27 и Су-30. Я надеюсь, что они смогут использовать и самолеты следующего поколения – Су-35 или, даже Су-57. Мы знаем, что ВВС Индонезии очень заинтересованы в этом. Но решение зависит не только от военных и оборонного ведомства, но и от политической воли. Но у нас есть такая возможность. И я уверен – это лучший выбор для ВВС Индонезии", – отметил М.Лукьянов, выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI).

Военный атташе посольства РФ добавил, что до сих пор ВВС Индонезии отзывались о российских истребителях исключительно позитивно.

"Когда я общался с главными офицерам ВВС Индонезии и просил их рассказать о "Сухом" – есть ли проблемы, трудности – все говорили, что никаких проблем нет. Все восхищаются нашим оружием", – пояснил М.Лукьянов.

Ранее посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил в интервью "РИА Новости", что возобновление переговоров по поставкам российских Су-35 остается возможным.

В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).