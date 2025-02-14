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ЦАМТО

Рособоронэкспорт: Индия планирует на 100 проц. локализовать производство АК-203

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Автомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова).
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 13 февраля. Индия планирует на 100% локализовать производство автоматов Калашникова АК-203, а также осваивает производство танковых снарядов "Манго".

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Российские предложения в области технологического сотрудничества максимально ориентированы на взаимную выгоду, честность и открытость. Наше портфолио завершенных и действующих проектов с Индией – отличный тому пример. За десятки лет мы реализовали различные формы сотрудничества от производства продукции в Индии по российской лицензии до совместной разработки и производства. Индия движется к 100-процентной локализации производства автоматов Калашникова АК-203 на национальных мощностях, осваивается производство снарядов "Манго", – сказал А.Михеев.

Он также подчеркнул, что "Россия – единственная страна, предлагающая организацию совместного производства самолетов пятого поколения в Индии".

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов Калашникова в Индии в январе 2023 года.

Автомат АК-203 – версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 мм. Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции. Индия – первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "200-ю" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия".

В Индии осваивается также производство порохов для танковых снарядов "Манго", которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой, отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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