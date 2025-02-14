Михеев назвал "Панцирь-СМД-Е" лучшим решением для защиты от угроз с воздуха

Глава "Рособоронэкспорта" заявил, что компания рассчитывает на повышенный интерес к новому зенитному ракетному комплексу на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь-СМД-Е", который "Рособоронэкспорт" представит на Международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля, является лучшим решением на мировом рынке для защиты объектов инфраструктуры от всех видов воздушных угроз. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" рассчитывает на повышенный интерес к новому "Панцирю-СМД-Е" на Ближнем Востоке. На сегодняшний день это лучшее решение на мировом рынке для защиты объектов инфраструктуры, в том числе нефтегазовой, от всех видов воздушных угроз. [Комплекс] не требователен к площадкам для установки - можно разместить на зданиях или бетонной плите, управляется дистанционно, стреляет залпом, получает данные с внешних РЛС", - сказал Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.

В "Рособоронэкспорте" подчеркнули, что ЗРК "Панцирь-СМД-Е" - новейшее средство ПВО сверхмалой дальности. Комплекс предназначен для защиты охраняемых объектов от всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе квадрокоптеров. Боекомплект из 48 небольших по размеру ракет ТКБ-1055, оптимизированных по параметру "эффективность-стоимость", позволяет ему отражать воздушные атаки длительное время, в том числе при помощи залповой стрельбы. Кроме того, им могут применяться ракеты с дальностью поражения до 20 км.