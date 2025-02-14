AeroVironment получила третий заказ на поставку барражирующих боеприпасов LUS

ЦАМТО, 13 февраля. Компания AeroVironment объявила о подписании контракта на поставку СВ США третьей партии комплексов барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд".

Общая стоимость заказа составляет 288 млн. долл. Покупка осуществляется в рамках реализуемой СВ США программы поставки комплексов барражирующих боеприпасов LUS (Lethal Unmanned Systems).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года AeroVironment заключила с командованием СВ США базовый 5-летний контракт на поставку барражирующих боеприпасов LUS (Lethal Unmanned Systems). Стоимость контракта с неопределенным сроком поставки неопределенного количества может составить до 990 млн. долл. Стоимость первого заказа составила 128 млн. долл.

По условиям соглашения, AeroVironment должна разработать и поставить системы, позволяющие поражать танки, легкобронированную технику, высокозащищенные цели, закрытые огневые позиции и живую силу противника. Поставки соответствующих требованиям барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд" планировалось начать в течение нескольких месяцев и завершить до 26 августа 2029 года.

Принятое СВ США решение было опротестовано в Контрольно-финансовом управлении США GAO (Government Accountability Office) также участвовавшей в конкурсе американской компанией Mistral. Командование Сухопутных войск вынуждено было приостановить работы в рамках контракта до завершения рассмотрения протеста. В середине декабря 2024 года GAO отклонило протест, что позволило возобновить выполнение работ.

В январе 2025 года командование СВ США заключило с AeroVironment второй контракт на поставку "Свитчблэйд". Его стоимость составила 55,3 млн. долл.