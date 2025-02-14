«Новая надежда противовоздушной обороны ВСУ»: впервые показан зенитный комплекс Gravehawk

Источник изображения: topwar.ru

Издание Forces News показало кадры, на которых впервые был запечатлён новый зенитный комплекс Gravehawk («Могильный ястреб»).

Британские инновации и советские ракеты помогают Украине вести борьбу с Россией. Есть надежда, что новая система класса «земля-воздух», поставляемая ВСУ, может стать решением одной из самых больших проблем Киева из-за отсутствия адекватной противовоздушной обороны

- говорится в издании.

Как указывается, разработка Gravehawk «с нуля» заняла всего 18 месяцев и потребовала £6 млн. Созданием ЗРК занималась небольшая команда Taskforce Kindred из Минобороны, которая курирует поставки матчасти на Украину. В разработке участвовало несколько британских оборонных компаний, но сведения о них засекречены.

Источник изображения: topwar.ru

Новый ЗРК размещён внутри обычного транспортного контейнера типа ISO, что позволяет его быстро установить на шасси грузовика (стандартная база – платформа Drops). Комплекс состоит из пусковой установки с двумя направляющими и советских ракет класса «воздух-воздух» Р-73, которые, как отмечается, способны развивать скорость до 2,5 Маха и имеют дальность полёта 32 км, являясь для истребителей оружием ближнего действия.

Источник изображения: topwar.ru

Украина обладает огромными запасами этих УРВВ, доставшихся ей в наследство от советского прошлого. Британские инженеры адаптировали Р-73, чтобы их можно было запускать с наземной системы

- говорится в издании.

Комплекс Gravehawk отслеживает цели с помощью работающей в пассивном режиме ИК-камеры, расположенной наверху контейнера. Получаемые ей изображения передаются на командный пункт, который осуществляет захват целей перед запуском ЗУР. Сама система не излучает радиолокационный сигнал, поэтому она менее уязвима для обнаружения. Расчёт ЗРК состоит из 5 операторов, первая партия уже прошла обучение в Британии в прошлом году.

Источник изображения: topwar.ru

Gravehawk предназначен для уничтожения крупных беспилотников, таких как Shahed, а также российских самолётов и ракет

- отмечается в издании.

На данный момент ВСУ были переданы два комплекса Gravehawk, и, как утверждают в военном ведомстве, они уже успешно применялись на передовой. Ещё 15 ЗРК должны быть поставлены Киеву в текущем финансовом году. Каждая система Gravehawk обходится примерно в £1 млн, половину стоимости оплачивает Дания.

Изначально ВСУ не желали Gravehawk, вместо этого они хотели получить побольше УРВВ и истребителей F-16. Но, увидев комплекс в действии, они, по-видимому, теперь уверовали в его возможности и хотят передачи гораздо больших партий

- указывается в издании.