МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

МИД: РФ не оставит без ответных мер военное присутствие США у северных границ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия не оставит без ответных мер, в том числе военно-технического характера, усиление военного присутствия США вблизи своих северных границ, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

В последнее время на севере Европы и в регионе Балтийского моря США активно наращивают военное сотрудничество со своими сателлитами, к рядам которых примкнули Финляндия и Швеция, указал дипломат. Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляет каких-либо угроз для этих стран.

“Наоборот, наши усилия были направлены на выстраивание взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога со всеми без исключения столицами североевропейских государств. Теперь же, будучи членами НАТО, связав себя узами жесткой внутриблоковой дисциплины и утратив при этом львиную долю национального суверенитета, североевропейцы предоставляют свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и, в первую очередь, США”, - заявил Студенников.

“Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России. Прерогатива предпринимать конкретные практические решения по данному вопросу принадлежит Минобороны России”, - сказал он в интервью агентству.

США 5 декабря подписали соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA), по которому Соединенные Штаты получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей территории королевства. Позднее, 18 декабря, США подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны с Финляндией, в соответствии с которым Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оборонное соглашение США и Финляндии, а также соглашения Вашингтона и Стокгольма означает, что контроль над Северной Европой переходит к Вашингтону, несмотря на то, что это противоречит интересам коренного населения двух скандинавских стран. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании.