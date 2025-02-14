Войти
РИА Новости

МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

466
0
+1
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МИД: РФ не оставит без ответных мер военное присутствие США у северных границ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия не оставит без ответных мер, в том числе военно-технического характера, усиление военного присутствия США вблизи своих северных границ, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

В последнее время на севере Европы и в регионе Балтийского моря США активно наращивают военное сотрудничество со своими сателлитами, к рядам которых примкнули Финляндия и Швеция, указал дипломат. Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляет каких-либо угроз для этих стран.

“Наоборот, наши усилия были направлены на выстраивание взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога со всеми без исключения столицами североевропейских государств. Теперь же, будучи членами НАТО, связав себя узами жесткой внутриблоковой дисциплины и утратив при этом львиную долю национального суверенитета, североевропейцы предоставляют свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и, в первую очередь, США”, - заявил Студенников.

“Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России. Прерогатива предпринимать конкретные практические решения по данному вопросу принадлежит Минобороны России”, - сказал он в интервью агентству.

США 5 декабря подписали соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA), по которому Соединенные Штаты получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах на всей территории королевства. Позднее, 18 декабря, США подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны с Финляндией, в соответствии с которым Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оборонное соглашение США и Финляндии, а также соглашения Вашингтона и Стокгольма означает, что контроль над Северной Европой переходит к Вашингтону, несмотря на то, что это противоречит интересам коренного населения двух скандинавских стран. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие американских военных в Дании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 15:01
  • 2
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 14:17
  • 7577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.02 13:29
  • 444
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.02 11:25
  • 3
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:11
  • 1
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике