Эксперт Степанов: военно-морская база в Судане усилит присутствие РФ в регионе

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН отметил, что новый пункт материально-технического обеспечения даст дополнительные возможности для совместных морских патрулей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Создание пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота (ВМФ) России в Судане усилит геополитическое влияние РФ в регионе и в Индийском океане в целом, а также позволит обеспечить безопасность обстановки на Аравийском побережье. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"В случае принятия положительного решения [по строительству пункта МТО] для нас это будет очень существенный задел для проецирования нашего геополитического влияния в регионе, возможности контроля морской навигации, обеспечения ее безопасности через Суэцкий канал, в Красном море, обеспечения безопасности обстановки на Аравийском побережье и в целом фиксации нашего военного присутствия в Индийском океане", - сказал эксперт.

Он добавил, что в контексте развернутой США диверсионной войны как против гражданского флота России, так и против партнерских структур, которые обеспечивают логистику углеводородов и прочей продукции, эта инициатива важна для РФ с точки зрения сохранения баланса сил, возможности контроля морского торгового трафика и обеспечения безопасности своего флота. Кроме того, отметил эксперт, новый пункт МТО станет базой для взаимодействия РФ с региональными партнерами и обеспечит дополнительные возможности совместных морских патрулей и укрепления сотрудничества в военной сфере с Китаем и Ираном.

О заключении между странами договора о создании в Судане пункта МТО ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России. Судан и РФ пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе ВМФ. Стороны "договорились обо всем", заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.