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Военное обозрение

Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан

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Источник изображения: topwar.ru

В аэропорту Мохаве в Калифорнии был замечен ранее неизвестный летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), сочетающий в себе наклонные и неподвижные роторы.

Мохаве является оазисом для развития авиации, где регулярно проводятся испытания новых и часто интригующих проектов

- говорится в издании The War Zone.

Как указывается, машина имеет шесть роторных установок. Две более крупные из них расположены в наклонных гондолах на законцовках консолей крыла, а по две пары менее габаритных закреплены вертикально на гондолах, встроенных в консоли ближе к фюзеляжу. Единственный горизонтальный трапециевидный хвостовой стабилизатор имеет две балки.

Спереди фюзеляжа находится лобовое стекло, разделённое на две части, что указывает на расположение кресел бок о бок, по крайней мере, для тех членов экипажа, кто размещён спереди. С левой стороны виден большой дверной проём. Ходовая часть состоит из переднего колеса и двух основных колёс, прикреплённых к стойкам, выступающим по бокам задней части фюзеляжа.

Источник изображения: topwar.ru

В некоторых аспектах он почти идентичен гибриду лёгкого штурмовика и разведывательного аппарата OV-10 Bronco и конвертоплану V-22 Osprey

- отмечается в издании.

По словам автора, хотя неизвестно, какая у этой машины силовая установка, но в гондолах на законцовках крыла имеются выхлопные трубы, ведущие к турбинным двигателям, которые могут приводить в движение роторы напрямую или вырабатывать электричество для электродвигателей, приводящих в движение эти роторы.

Как указывается, высока вероятность, что новый конвертоплан оснащён гибридно-электрической СУ, в которой турбины обеспечивают электроэнергией по крайней мере некоторые из роторов, так как вооружённые силы США (если они вообще имеют отношение к проекту) особо заинтересованы в развитии этой технологии.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
2 комментария
№1
14.02.2025 04:23
Вертикальные винты могут повысить безопасность по сравнению с Оспри?
0
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№2
14.02.2025 10:09
В данном направлении есть Патент РФ№ 2 803 214 правда по БЛА,но принцип тот же
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