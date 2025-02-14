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ТАСС

В Адыгее прошел всероссийский форум "Беспилотные авиационные системы"

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Управление дроном
Управление дроном.
Источник изображения: lenta.ru

Программа включала в себя выставки, интерактивы и площадки для круглых столов

МАЙКОП, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийский форум "Беспилотные авиационные системы: пространство для возможностей и развития" прошел на базе Военного учебного центра при Майкопском государственном технологическом университете (МГТУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Участниками мероприятия стали общественные деятели Республики Адыгея, представители органов власти и профильных министерств, предприниматели в сфере беспилотных авиасистем (БАС), делегации военных учебных центров (ВУЦ) при высших учебных заведениях из Москвы, Таганрога, Ярославля, Краснодара, Ставрополя, Луганска и других городов", - сказали в ведомстве.

Программа форума включала в себя выставки, интерактивы и площадки для круглых столов. Также состоялся турнир по гонкам дронов. Участники проверили свои силы в управлении беспилотниками, а студенты и школьники смогли познакомиться с особенностями их управления на симуляторах.

Кроме того, состоялись мастер-классы по программированию БПЛА и выставка, на которой были продемонстрированы действующие модели современных разведывательных и ударных беспилотников, применяющихся в зоне специальной военной операции и использующихся для обучения военных специалистов в ВУЦ при МГТУ.

Майкопский государственный технологический университет активно развивает проекты в сфере БАС. В университете формируется экосистема БАС, основу составляют ВУЦ при МГТУ, "Точка кипения" МГТУ и студенческое конструкторское бюро.

ВУЦ в интересах главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) РФ готовит курсантов по военно-учетным специальностям "старший авиационный механик по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок беспилотных летательных аппаратов", "старший оператор беспилотных летательных аппаратов". В этом году учебный центр отметил год с момента образования. 

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