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ТАСС

Компания "Яковлев" работает над тремя опытными образцами самолета Як-130М

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© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Изготовит их Иркутский авиационный завод

БАНГАЛОР, 13 февраля. /ТАСС/. ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") ведет работу над тремя опытными образцами нового учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Идет изготовление трех опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полета будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолета", - сказали в кулуарах авиасалона Aero India в Бангалоре.

В компании уточнили, что мощностей Иркутского авиационного завода достаточно для изготовления новых Як-130М. "Самолет Як-130М в части конструкции идентичен самолету Як-130", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что конструкторская документация для оснащения новых учебно-боевых самолетов бортовым комплексом обороны (БКО) "Президент-С" выпущена. "Идет изготовление опытных образцов контейнеров бортового комплекса обороны для установки на самолет Як-130М и проведения предварительных испытаний", - подчеркнули в пресс-службе компании.

БКО "Президент-С130" является адаптацией в контейнерном исполнении серийного комплекса обороны - оптико-электронной системы защиты самолетов и вертолетов "Президент-С". БКО "Президент-С130" предназначен для индивидуальной защиты самолета Як-130М от поражения авиационными ракетными комплексами, зенитными ракетами, в том числе переносными, зенитно-артиллерийскими комплексами путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам.

По данным Рособоронэкспорта, экспортный потенциал Як-130М составляет 40 машин. Ранее сообщалось, что Як-130М планируется поднять в небо в первом полугодии 2025 года. 

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