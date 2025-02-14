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ТАСС

Эксперт Ходаренок рассказал о перспективах модернизации Су-30МКИ в Индии

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Истребители Су-30МКИ ВВС Индии
Истребители Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: ВВС Индии

Военный эксперт отметил, что боевая машина Су-30, совершившая первый полет в 1989 году, до сих пор показывает себя высокоэффективной

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Индия предпримет все возможные усилия для модернизации многоцелевых истребителей Су-30МКИ, производящихся по российской лицензии и составляющих основу истребительного авиационного парка страны. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Михаил Ходаренок на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India - 2025.

"В данном вопросе масса закрытой информации. Другое дело, что индийская сторона постоянно хочет реализовать какие-то значимые проекты в рамках национальной программы Make in India. Но есть технологии, которые Индии по плечу, действительно, что-то они умеют сами, а есть технологии, над которыми еще надо очень потрудиться, чтобы освоить. Поэтому очень трудно сказать, каков вклад будет со стороны как Индии, так и России в модернизацию Су-30МКИ. <...> Этот самолет - основа истребительного авиационного парка Индии, основа воздушной мощи страны. И, конечно, Индия будет предпринимать все усилия для того, чтобы машина отвечала требованиям современного вооруженного противоборства", - отметил эксперт.

Ходаренок подчеркнул, что боевая машина Су-30, совершившая первый полет в 1989 году, до сих пор показывает себя высокоэффективной. "Другое дело, что возможности любой платформы могут быть существенно повышены за счет именно модернизации и внедрения новых технологий. Есть, например, самолеты, которые в этом веке будут стоять на вооружении уже 100 лет. Казалось бы, какие были технологии 100 лет назад и какие применяются сейчас. Но дело в том, что есть хорошая платформа, которая непрерывно модернизируется, улучшается, на нее ставится новое оборудование, и машина отвечает всем предъявляемым требованиям", - сказал военный эксперт.

Специалист добавил, что Индия с высокой степенью вероятности доведет машину до уровня, отвечающего требованиям современности. "Я думаю, что с Су-30МКИ именно так и будет, потому что на данном этапе это основа воздушной мощи Индии, поскольку тот же самый французский истребитель Rafale, например, закуплен в количестве 36 самолетов, а это по советским меркам всего-навсего авиационный полк. Полками войны не выигрываются", - заявил Ходаренок.

Международная авиационно-космическая выставка Aero India - 2025 проходит на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Выставка продлится 10-14 февраля. 

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Индия
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Rafale
Су-30
Су-30МК
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