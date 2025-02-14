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ТАСС

Эксперт Ходаренок: комплексы ЗРК "Тор" имеют огромный экспортный потенциал

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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Как отметил военный эксперт, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot существенно уступает российской системе

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства "Тор", выпускаемые концерном ВКО "Алмаз-Антей, имеют очень большой экспортный потенциал. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Михаил Ходаренок на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India - 2025.

"Комплексы ЗРК "Тор" очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки. Система имеет, безусловно, очень большой экспортный потенциал, поскольку выпускается с конфигурацией на любой вкус потенциального покупателя. Она может быть как в колесном варианте, так и в гусеничном, может выпускаться в виде модуля, который можно ставить на свое автошасси. "Тор" очень хорошо себя показал при осуществлении зенитного ракетного прикрытия на базе Хмеймим, но еще лучше показал себя во время спецоперации", - сказал Ходаренок.

Также на Aero India в сегменте противовоздушной обороны "Алмаз-Антей" представил зенитную ракетную систему большой дальности С-400 "Триумф". "ЗРС "Триумф" не только оправдала заложенные в нее ранее тактико-технические требования, она их существенно превзошла. Система одинаково хорошо стреляет как по воздушным целям, так и по наземным, если известны точные географические координаты объекта. Конечно, это не главное для зенитной ракетной системы - выполнять боевые стрельбы по наземным объектам, но и такая опция в ЗРС "Триумф" есть", - подчеркнул военный эксперт.

Специалист отметил, что известный американский зенитный ракетный комплекс Patriot, несмотря на богатый опыт боевого применения, существенно уступает российской системе. "Несомненно, Patriot отличается неплохими тактико-техническими характеристиками, имеет богатую боевую биографию, но по своим качествам и характеристикам эта система, безусловно, рангом ниже. А С-400 показала себя в бою очень хорошо. Безусловно, к этой системе присматриваются. Она далеко не дешевая и далеко не каждая страна может позволить себе купить С-400. Пока это сделали только Китай, Индия и Турция", - сказал Ходаренок.

Эксперт также подчеркнул, что хорошее оружие с высокими боевыми характеристиками дешевым не бывает. "И потенциальным покупателям не надо гнаться за ценой. Например, турки в свое время погнались за ценой и пытались купить китайский аналог ЗРС С-300, но при ближайшем рассмотрении выяснили, что это не то, что им надо, и приобрели ЗРС С-400", - добавил Ходаренок.

Международная авиационно-космическая выставка Aero India - 2025 проходит на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Выставка продлится 10-14 февраля. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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