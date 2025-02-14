В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М

Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Первые три самолета Як-130М находятся на этапе сборки в Иркутске

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске, сообщили РИА Новости в ПАО "Яковлев" (входит в "Ростех").

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.

Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.

"В настоящее время идёт изготовление трёх опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полёта будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта", - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее на этой неделе сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.