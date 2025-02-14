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ТАСС

Эксперт Ходаренок: "Триумфатор-М" может перехватывать схожие с "Орешником" ракеты

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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт отметил, что для проверки этого предположения нужно проведение соответствующих испытаний

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Новейший российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Триумфатор-М" разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" потенциально способен перехватывать ракеты, схожие по характеристикам с российским "Орешником". Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Михаил Ходаренок на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India - 2025.

"Одно дело - зенитный ракетный комплекс, который создан для борьбы с аэродинамическими целями, а это уже противоракетная оборона, где совершенно другие скорости и совершенно другие параметры входа цели в зону поражения. Вполне возможно, опять-таки мы можем только это предполагать, что задачи по перехвату таких целей, как "Орешник", может, например, выполнять зенитная ракетная система С-500 "Триумфатор-М". Но это только мое личное мнение, что такая задача ей по плечу. В том числе не исключаю, что со средствами воздушного нападения типа "Орешника" справится и ЗРС С-400. Сможет ли выполнять подобные боевые стрельбы какой-то зенитный ракетный / противоракетный комплекс, разрабатываемый коллективным Западом? Лично мне не известны системы, которые могли бы справиться с такой задачей", - сказал Ходаренок.

Он подчеркнул, что для проверки данного предположения необходимо проведение соответствующих испытаний. "Если подобное и производится где-то, то у нас недостаточно информации, чтобы судить о том - эффективно ли решается задача или же нет. Однако, на мой взгляд, из средств противоракетной обороны, которыми располагает коллективный Запад в плане противоракетной обороны, той же американской системе ПРО THAAD на данном этапе эта задача не по плечу", - добавил военный эксперт.

Международная авиационно-космическая выставка Aero India - 2025 проходит на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Выставка продлится 10-14 февраля. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
THAAD
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
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