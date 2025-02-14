Эксперт Ходаренок: ЗРК РФ делают бессмысленным создание аналога "Железного купола"

Военный эксперт привел в пример зенитные ракетные системы и комплексы производства концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Михаил Ходаренок.

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Существующие российские зенитные ракетные комплексы делают нецелесообразным создание аналога израильского "Железного купола". Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Михаил Ходаренок на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India - 2025.

"Система противоракетной обороны Израиля, предназначенная для защиты территории страны от тактических неуправляемых ракет, представляет собой достаточно специфическую систему, которая разрабатывалась исключительно для конкретной обстановки. То есть для региона Ближнего Востока, охраны и обороны объектов на территории Израиля, в основном от неуправляемых тактических ракет, запускаемых из сектора Газа. По большому счету, России нецелесообразно разрабатывать свой "Железный купол", если стоит задача по зенитному ракетному прикрытию какого-либо особо важного объекта", - сказал Ходаренок.

В качестве примера военный эксперт привел зенитные ракетные системы и комплексы производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Допустим, на дальних рубежах задачу будет выполнять зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф", располагающая потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Также в распоряжении зенитных ракетных войск есть системы С-350 и "Бук-M3". Всех этих комплексов вполне достаточно для эффективного зенитного ракетного прикрытия любого объекта, если они будут включены, например, в состав какого-либо соединения, к примеру, зенитной ракетной бригады. Ну и последний рубеж обороны - это зенитный ракетный комплекс "Тор". Имея все эти средства, соответствующие системы радиолокационной разведки и системы автоматизированного управления, создавать какой-то вариант "Железного купола", на мой взгляд, не имеет смысла", - отметил специалист.

Россия представляет в рамках Aero India в сегменте противовоздушной обороны модель ЗРС С-400 "Триумф". Кроме того, в Индии демонстрируются модели ЗРК малой дальности семейства "Тор": АБМ "Тор-М2КМ" в стационарном и мобильном исполнении, "Тор-Э2" на гусеничном и "Тор-М2К" на колесном шасси. Изделия предназначаются для противовоздушной обороны важных стратегических объектов, а также войск от ударов практически всех средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты.