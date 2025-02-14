Трамп: США следовало предоставлять помощь Украине в виде займов

Президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон просит Киев гарантировать возврат денег

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Вашингтону следовало предоставлять помощь Украине в виде займов или при наличии каких-либо гарантий компенсации. Уверенность в этом выразил в среду американский президент Дональд Трамп после церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора Национальной разведки США.

"Я поддерживаю Украину <...>. Но я хочу, чтобы наши деньги были защищены", - сказал журналистам глава вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что страны ЕС предоставляют помощь Киеву в виде займов.

"Я говорил об этом [предыдущему президенту США Джо] Байдену. Я говорил, что нужно требовать или займа или гарантий в какой-то форме, например, их нефти и газа или чего-то еще за эти деньги", - сообщил Трамп. "Поскольку вы выделяете гораздо больше денег, чем Европа, и у вас нет никаких гарантий", - добавил он, говоря о поддержке Киева со стороны Вашингтона.

"Мы защитим наши деньги", - подчеркнул Трамп, имея в виду затраты США на помощь Украине. "У них есть редкоземельные металлы, у них есть нефть и газ, а также много другого. И мы просим гарантировать [возврат] наших денег <...>. Украина на это согласилась", - добавил американский лидер. Он ответил утвердительно на вопрос о том, продолжают ли США предоставлять помощь Киеву, но не привел подробностей.

Трамп 3 февраля заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий.