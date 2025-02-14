Войти
ТАСС

Трамп: США следовало предоставлять помощь Украине в виде займов

455
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Chip Somodevilla/ Getty Images

Президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон просит Киев гарантировать возврат денег

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Вашингтону следовало предоставлять помощь Украине в виде займов или при наличии каких-либо гарантий компенсации. Уверенность в этом выразил в среду американский президент Дональд Трамп после церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора Национальной разведки США.

"Я поддерживаю Украину <...>. Но я хочу, чтобы наши деньги были защищены", - сказал журналистам глава вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что страны ЕС предоставляют помощь Киеву в виде займов.

"Я говорил об этом [предыдущему президенту США Джо] Байдену. Я говорил, что нужно требовать или займа или гарантий в какой-то форме, например, их нефти и газа или чего-то еще за эти деньги", - сообщил Трамп. "Поскольку вы выделяете гораздо больше денег, чем Европа, и у вас нет никаких гарантий", - добавил он, говоря о поддержке Киева со стороны Вашингтона.

"Мы защитим наши деньги", - подчеркнул Трамп, имея в виду затраты США на помощь Украине. "У них есть редкоземельные металлы, у них есть нефть и газ, а также много другого. И мы просим гарантировать [возврат] наших денег <...>. Украина на это согласилась", - добавил американский лидер. Он ответил утвердительно на вопрос о том, продолжают ли США предоставлять помощь Киеву, но не привел подробностей.

Трамп 3 февраля заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 15:01
  • 2
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 14:17
  • 7577
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.02 13:29
  • 444
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.02 11:25
  • 3
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:11
  • 1
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике