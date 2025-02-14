Новейшие ракеты С-8ОФП "Бронебойщик" применяет авиация России в зоне СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В перечень авиационного вооружения, применяемого российской армейской авиацией в зоне специальной военной операции, входят новые неуправляемые ракеты класса "воздух-земля" С-8ОФП, известные также как "Бронебойщик". Видео их запуска размещено в телеграм-канале "Бортовой журнал военлета".

Известно, что такими НАР могут бить ударные отечественные вертолеты Ми-28Н/НМ, Ка-52, модернизированные Ми-35М и Ми-8 различных версий, а также штурмовики Су-25СМ/СМ3.

Как и С-8 предыдущих модификаций новый образец имеет калибр 80 мм. Несмотря на более мощную осколочно-фугасную кумулятивную проникающую боевую часть, дальность полета у нее возросла до 6000 метров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

По открытым данным, длина ракеты составляет 1428 мм, масса - 16,7 кг. Взрыватель - контактный, двухрежимный. "Бронебойщик" полностью оправдывает свое название, поражая различную бронетехнику, и не только бронетранспортеры с боевыми машинами пехоты, но и основные боевые танки.

Лев Романов