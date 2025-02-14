Прилив сил: в российской армии создадут новые трубопроводные бригады

Сформированные соединения будут снабжать топливом и водой части на линии боевого соприкосновения

В российской армии будет создано несколько новых трубопроводных бригад. Эти соединения необходимы для снабжения войск всеми видами топлива и водой при ведении масштабных боевых действий. Эксперты отмечают, что, помимо решения военных задач, такие соединения не раз приходили на помощь мирным гражданам во время чрезвычайных ситуаций.

Новые трубопроводные бригады

Принципиальное решение о формировании трубопроводных бригад уже принято в Минобороны РФ. Еще относительно недавно в вооруженных силах было более 20 таких соединений, но к началу 2010-х годов осталось лишь несколько трубопроводных батальонов, рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве.

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СВО показала, что трубопроводные батальоны нужны, так как техника, которая развозит топливо, — приоритетная цель для противника: как цистерны с топливом, так и отдельные автомобили, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Современные трубопроводы легко маскировать, а их ремонт достаточно простой. Не трудно сделать и ложные магистрали, чтобы ввести в заблуждение противника, — объяснил он. — Топливо требуется практически для всей техники, которая используется в зоне боевых действий. Вполне вероятно, что сейчас есть нехватка именно профессиональных частей, которые могли бы быстро развертывать сети топливных трубопроводов. Доставка до некоего распределительного центра топлива и нефтепродуктов будет происходить традиционными способами. А вот дальнейшее распределение пойдет по сетям, строительством которых и будут заниматься новые соединения.

Строительство трубопроводов вблизи линии фронта требует высокой подготовки армии и технического уровня развития всей страны, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

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— В России эти специализированные войска не раз оказывали помощь и военным, и мирному населению, — отметил эксперт. — Большие группировки на линии боевого соприкосновения проще снабжать с помощью трубопроводов, чем тем же автотранспортом. Топливоналивные автомобили к тому же очень уязвимы на прифронтовых дорогах, особенно сейчас, когда их стараются атаковать дроны противника.

Спасительные магистрали

Уже в начале XX века, когда началась механизация армий, выяснилось, что войскам нужны большие объемы горюче-смазочных материалов, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— В те годы и начался поиск эффективных способов снабжения войск топливом, — отметил он. — Понятно, ГСМ везли железнодорожным и автотранспортом. Искали и альтернативу. Высокопроизводительные трубопроводы на эту роль хорошо подходили. Уже во время Великой Отечественной войны наши войска по дну Ладожского озера провели топливную магистраль в блокадный Ленинград длиной более 30 км. Она вместе с Дорогой жизни помогла выстоять городу. Наши союзники в 1944 году, после десанта в континентальную часть Европы, протягивали трубопроводы из Англии во Францию.

Водно-ледяная трасса Ладожского озера — Дорога жизни Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Бродский

Уже после Великой Отечественной воны в нашей армии появились отдельные трубопроводные соединения.

— В Афганистане они себя хорошо проявили, помогли наладить бесперебойную подачу топлива нашим войскам в этой стране, — отметил Дмитрий Болтенков. — Причем многие трубопроводы прокладывались в горных районах, не раз подвергались нападениям противника.

Уникальные возможности трубопроводных войск не раз были задействованы и в мирное время — военнослужащие участвовали в устранении последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. В частности, они обеспечили питьевой водой целые районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС или после землетрясения в Армении 1988 года.

В 2010 году трубопроводные подразделения были задействованы при тушении торфяников в Московской и других областях. Именно военнослужащие тогда отвечали за монтаж магистралей, по которым подавалась вода к очагам пожаров.

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В 2014 году Украина начала блокаду Крымского полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал, поставлявший воду на полуостров. От серьезных экономических и экологических последствий полуостров смогли спасти трубопроводные части, наладив протяженные полевые магистрали, по которым пошла вода. После начала СВО трубопроводные подразделения были задействованы и при решении проблем с питьевой водой в Донецке.

ВДВ укрепляют тыл

Ранее «Известия» писали, что в штатное расписание батальонов ВДВ будет введена должность заместителя командира по тылу. Эти офицеры будут отвечать за снабжение боеприпасами, снаряжением, амуницией и другими материальными средствами. В условиях боевых действий надежное снабжение имеет особо важное значение.

Опыт СВО показывает, что батальоны часто действуют в отрыве от основных сил полка, также они часто выделяют штурмовые группы для самостоятельных операций.

Для таких групп нужны дополнительные боеприпасы, продукты питания, оснащение, амуниция и многое другое.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Вопросы МТО стали более сложными и важными, а грамотное распределение ресурсов на уровне полка, куда входит несколько батальонов, — затруднительным. В зависимости от решаемых боевых задач у батальонов могут быть разные запросы. Теперь их и формулировать, и решать придется батальонным заместителям по тылу.

Раньше во многом эти обязанности ложились на комбата. Появление новой штатной единицы в штабе батальонов ВДВ разгрузит командиров, позволив им сосредоточиться на главной задаче — подготовке и ведении боевых действий.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой