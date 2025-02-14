Венгрия поддержала мнение США о нереалистичности вступления Украины в НАТО

Министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки отметил необходимость скорейшего прекращения украинского конфликта

БУДАПЕШТ, 12 февраля. /ТАСС/. Венгрия поддерживает мнение США о нереалистичности вступления Украины в НАТО по итогам возможного урегулирования продолжающегося там конфликта. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, участвовавший в заседании контактной группы западных стран, координирующей поставки вооружений на Украину.

На этом совещании, которое прошло в Брюсселе в формате "Рамштайн" и стало первым после вступления Дональда Трампа в должность президента США, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новая американская администрация не считает реалистичным прием Украины в НАТО в результате потенциального урегулирования конфликта. Он также сообщил, что Вашингтон рассматривает прекращение военных действий на Украине в качестве своего высшего приоритета.

"Мы приветствуем голос Соединенных Штатов на заседании контактной группы по Украине. Мы согласны с тем, что кровопролитие необходимо прекратить как можно скорее и что война должна закончиться, а не продолжаться дальше. На данном этапе мы не считаем вступление Украины в НАТО реалистичным", - написал Салай-Бобровницки в Facebook (запрещен в России принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр также отметил, что "настало время поговорить о реальном пути к миру" на Украине. "Мы продолжим добиваться этого на завтрашней встрече министров обороны стран НАТО", - заверил глава военного ведомства Венгрии.