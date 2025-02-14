Политолог Галеотти: у Зеленского не получилось склонить Трампа на свою сторону

Эксперт отметил, что Украина оказалась в положении стороны, которую лишь "ставят в известность" о решениях, принимаемых на более высоком уровне

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Зеленский не смог склонить на свой сторону президента США Дональда Трампа, несмотря на многочисленные попытки добиться этого. Об этом на своем канале в YouTube заявил сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны британский политолог Марк Галеотти.

Комментируя разговор, состоявшийся между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Галеотти отметил, что Украина оказалась в положении стороны, которую лишь "ставят в известность" о решениях, принимаемых на более высоком уровне.

"Поразительно то, как сильно президент Зеленский, используя свои немалые политические навыки, добивался расположения Трампа после неудачного начала их отношений, когда Зеленского втянули во внутриполитический конфликт эпохи Трампа и [экс-президента США Джо] Байдена. Пока что кажется, что он потерпел неудачу", - указал эксперт, заметив, что Зеленский пытался и льстить Трампу и предлагать американским компаниям приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, а также проектам реконструкции страны. "Однако похоже, что ничто из этого не сработало. Вместо этого разговор Трампа и Путина рисует нам картину того, что Москва и Вашингтон как будто способны решить вопрос между собой. <…> Сейчас не то время, когда декларировалось, что без Украины не обсуждается ничего, что касается Украины", - добавил он.

По мнению Галеотти, за кулисами Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля будут широко обсуждаться возможные шаги по достижению мирного урегулирования, и не исключено, что между союзниками "даже возникнут раздоры".

Дилемма Зеленского

Как подчеркнул эксперт, Украина по-прежнему будет настаивать на гарантиях безопасности, так как заморозка конфликта невыгодна для Зеленского и дает большую свободу действий Москве.

"Украинцы, безусловно, не захотят нарушать "перемирие Трампа", опасаясь, что это приведет к прекращению любой помощи, которую им оказывают американцы. Они будут держать оборону, а перед Зеленским встанет ужасная и очень сложная стратегическая дилемма, - сказал Галеотти. - Уступить хору голосов, все громче призывающих к хотя бы частичной демобилизации или ротации военных на передовой, тем самым рискуя ослабить украинскую оборону, <…> или же держать фронт, несмотря на все риски для его политической репутации".

Как отмечает Галеотти, чем дольше будет длиться потенциальное перемирие, тем больше будет призывов к отмене военного положения и проведению президентских выборов. Отказ от демобилизации будет также наносить Украине экономический ущерб.

"Это хороший день для Путина", - заключил эксперт. - Хороший день, если вы хотите, чтобы на Украине перестали убивать людей. Но если вы беспокоитесь о долгосрочной безопасности Украины и о международном порядке, который США не должны пересматривать по желанию, то этот день не так уж хорош", - добавил он.