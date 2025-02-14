«Боеприпасы разорвут это заграждение»: в западной прессе оценили сетчатые дорожные «тоннели» ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru
Как ранее указывалось на «ВО», российские войска установили 2-км сетчатый «тоннель» на одной из дорог в ДНР.
Бойцы ВС РФ разматывают рулон сетчатого полотна, которое затем прикрепляют к столбам высотой от 4,5 до 6 м, равномерно расставленным по обеим сторонам дороги. Данная протяжённая конструкция играет роль буфера, который призван минимизировать угрозу со стороны украинских дронов-камикадзе для транспортных средств.
Как указывается в западной прессе, это не первая попытка ВС РФ использовать сетки в больших масштабах для борьбы с этими быстрыми и манёвренными средствами поражения. Ранее такие заграждения натягивались между фонарными столбами на дороге под Артёмовском после освобождения этого города.
Источник изображения: topwar.ru
Сетчатое заграждение под Артёмовском, 2023 год
- отмечается в СМИ.
Как указывается, теперь сетки расставлены таким образом, чтобы защитить транспорт от атак БПЛА с флангов. Причём такая протяжённая единая конструкция встречается впервые.
- говорится в прессе.
Как отмечается, те же FPV-дроны с командным подрывом могут пробить дыры в этих сетях, позволяя другим беспилотникам проникать внутрь этой конструкции: