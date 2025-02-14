«Боеприпасы разорвут это заграждение»: в западной прессе оценили сетчатые дорожные «тоннели» ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Как ранее указывалось на «ВО», российские войска установили 2-км сетчатый «тоннель» на одной из дорог в ДНР.

Бойцы ВС РФ разматывают рулон сетчатого полотна, которое затем прикрепляют к столбам высотой от 4,5 до 6 м, равномерно расставленным по обеим сторонам дороги. Данная протяжённая конструкция играет роль буфера, который призван минимизировать угрозу со стороны украинских дронов-камикадзе для транспортных средств.

Как указывается в западной прессе, это не первая попытка ВС РФ использовать сетки в больших масштабах для борьбы с этими быстрыми и манёвренными средствами поражения. Ранее такие заграждения натягивались между фонарными столбами на дороге под Артёмовском после освобождения этого города.

Источник изображения: topwar.ru

Сетчатое заграждение под Артёмовском, 2023 год

Однако ВСУ быстро нашли обходной путь: они пролетали над заграждениями, чтобы поражать цели за ними. Однако у этой конструкции не было бокового или верхнего прикрытия, которое обеспечило бы более надёжную защиту

- отмечается в СМИ.

Как указывается, теперь сетки расставлены таким образом, чтобы защитить транспорт от атак БПЛА с флангов. Причём такая протяжённая единая конструкция встречается впервые.

Её потенциальным недостатком является то, насколько эти сети будут устойчивы к боеприпасам, сброшенным с украинских БПЛА. Они могут разорвать не только само заграждение - сети, но и поддерживающие их опоры

- говорится в прессе.

Как отмечается, те же FPV-дроны с командным подрывом могут пробить дыры в этих сетях, позволяя другим беспилотникам проникать внутрь этой конструкции:

Однако, учитывая огромное количество смертоносных БПЛА, даже несовершенное решение может оказаться полезным.