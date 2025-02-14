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ВС России захватили украинский Т-72 с британским оборудованием

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Фото: Sergey Pivovarov / Reuters
Фото: Sergey Pivovarov / Reuters.

ВС России захватили украинский танк Т-72 с британским минным тралом TWMP

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили украинский танк Т-72М1, который нес дополнительное оборудование британского производства. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке показан подбитый Т-72М1 с ножевым минным тралом Track Width Mine Ploughs (TWMP), который разработала британская компания Pearson Engineering. Также машина получила дополнительные блоки динамической защиты «Контакт» на башне. В сообщении допустили, что поврежденная машина подлежит ремонту.

TWMP предназначен для удаления мин и самодельных взрывных устройств с колеи машины. Производитель заявляет, что устройство может сохранить работоспособность после подрыва. В 2021 году Pearson Engineering объявила о заключении контракта на поставку более 1500 тралов TWMP для индийских танков Т-90С.

В июле 2024 года механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Стрела рассказал, что трал ТМТ-К, который устанавливают на российские машины, способен выдержать подрыв нескольких противотанковых мин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Минoбороны РФ
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