ВС России захватили украинский Т-72 с британским оборудованием

ВС России захватили украинский танк Т-72 с британским минным тралом TWMP

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили украинский танк Т-72М1, который нес дополнительное оборудование британского производства. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке показан подбитый Т-72М1 с ножевым минным тралом Track Width Mine Ploughs (TWMP), который разработала британская компания Pearson Engineering. Также машина получила дополнительные блоки динамической защиты «Контакт» на башне. В сообщении допустили, что поврежденная машина подлежит ремонту.

TWMP предназначен для удаления мин и самодельных взрывных устройств с колеи машины. Производитель заявляет, что устройство может сохранить работоспособность после подрыва. В 2021 году Pearson Engineering объявила о заключении контракта на поставку более 1500 тралов TWMP для индийских танков Т-90С.

В июле 2024 года механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Стрела рассказал, что трал ТМТ-К, который устанавливают на российские машины, способен выдержать подрыв нескольких противотанковых мин.