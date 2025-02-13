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Ростех

«Высокоточным комплексам» — 16 лет

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«Высокоточным комплексам» — 16 лет
«Высокоточным комплексам» — 16 лет.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг производит зарекомендовавшие себя комплексы «Искандер-М» и «Панцирь С-1», боеприпасы «Краснополь-М2», ПТРК «Корнет», БМП-2 и БМП-3 и другие виды вооружения

12 февраля 2009 года образован холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех — с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания перспективных вооружений, военной и специальной техники в области высокоточных систем и комплексов тактической зоны боевых действий.

На протяжении всего времени главным приоритетом для «Высокоточных комплексов» является оснащение Вооруженных сил Российской Федерации современным, эффективным и надежным оружием. Так, в 2024 году предприятия холдинга своевременно, а в некоторых случаях с опережением графика, завершили выполнение задач гособоронзаказа, многократно нарастив объемы выпускаемой продукции военного назначения, и приступили к выполнению ГОЗ 2025 года. В новом году холдинг уже поставил заказчику партии высокоточного оружия, в том числе ракеты для ОТРК «Искандер-М», управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2», легкие многоцелевые управляемые ракеты «изделие-305», зенитные управляемые ракеты для «Панцирей» и боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

Одновременно с выполнением государственного оборонного заказа «Высокоточные комплексы» ведут активную работу по созданию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, активно развивается производство гражданской продукции на предприятиях холдинга.

«Высокоточные комплексы» уделяют особое внимание кадровой и социальной политике. За последний год численность сотрудников увеличилась на несколько тысяч человек. Здесь создаются комфортные рабочие места, а специалисты получают различные льготы и обладают возможностью развить свои профессиональные навыки. Партнерами холдинга являются более 50 высших учебных заведений и более 60 ссузов.

Под руководством Ростеха и при поддержке Минпромторга России холдинг успешно реализует программы технического перевооружения предприятий, создает новые производственные мощности и инфраструктуру. Эти решения позволяют динамично развивать холдинг, создавать новые передовые образцы вооружений и другую продукцию.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-2
БМП-3
Искандер
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