Путин заявил Трампу о необходимости устранить первопричины украинского конфликта

Президент РФ согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров, но указал на необходимость устранить первопричины кризиса.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы лидеров.

"Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал представитель Кремля.