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ТАСС

Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Президент США считает, что решать проблему нужно мирными средствами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выступил за то, чтобы как можно скорее остановить боевые действия на Украине и решать проблему мирными средствами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы лидеров.

"Обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами", - сказал представитель Кремля.

Путин, в свою очередь, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что "долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров".

Согласно официальным данным, это первый разговор Путина и Трампа с июля 2020 года. Прошлая беседа состоялась еще во время предыдущего президентского срока Трампа.

Одновременно это первый разговор лидеров РФ и США с февраля 2022 года (тогда Путин разговаривал с Джо Байденом). 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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