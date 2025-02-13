Войти
Военное обозрение

«Проигрывала западным аналогам по дальности огня»: в зарубежной прессе заметили новое орудие на САУ «Мальва»

213
0
0

Источник изображения: topwar.ru

САУ «Мальва»

Самоходная артиллерийская установка 2С44 «Гиацинт-К» калибра 152 мм/50, установленная на колёсном шасси, недавно пополнила арсенал ВС РФ. Первые САУ этого типа были замечены западными обозревателями на вооружении 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады, задействованной в боях против ВСУ.

Как указывается в издании Army Recognition, 2С44 «Гиацинт-К» – это усовершенствованная версия самоходки 2С43 «Мальва», размещённой на колёсном шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» 8x8. В новой модификации данная система оснащена гаубицей 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм/50, что является заметным усовершенствованием.

Источник изображения: topwar.ru

В базовом варианте 2С43 «Мальва» была запущена в мелкосерийное производство в 2023 году. Она вооружена 152/47-мм орудием 2А64, изначально использовавшейся в САУ 2С19 «Мста-С».

Однако применение 2А64 с зарядной камерой объёмом 16 литров накладывало явные ограничения на дальность огня, которая составляет у этой устаревшей системы около 24 км, в связи с чем она по этому показателю проигрывала современным западным 155/52-мм аналогам, которые обычно стреляют на дистанцию от 30 до 32 км

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

САУ «Гиацинт-К»

В связи с этим российские военные срочно запустили программу модернизации, в результате которой была разработана САУ 2С44 «Гиацинт-К» с объёмом зарядной камеры на 27 л. Как указывается, это конструктивное решение позволяет 2С44 достигать максимальной дальности стрельбы до 30,5 км.

Это делает её более конкурентоспособной по сравнению с артиллерийскими системами стандарта НАТО. 2С44 «Гиацинт-К» представляет собой важный шаг в модернизации российской артиллерии

- делается вывод в зарубежной прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 04:40
  • 440
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.02 04:22
  • 6
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
  • 13.02 03:59
  • 7539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.02 03:05
  • 19
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 00:28
  • 105
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 12.02 22:13
  • 0
Не совсем в тему форума, но в продолжение затронутого в обсуждении.
  • 12.02 22:13
  • 1
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
  • 12.02 20:09
  • 2
Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах
  • 12.02 19:09
  • 1
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 12.02 18:52
  • 3
В деле генерала Попова свидетели защиты опровергли доводы следствия о якобы хищении металла в зоне СВО
  • 12.02 18:38
  • 2
Кличко: Украине грозит раскол в обществе после "болезненного компромисса"
  • 12.02 18:24
  • 1
ВВС Никарагуа получили 5 Ми-17, 3 Ан-26 и 18 ЗУ-23АЭ
  • 12.02 12:48
  • 33
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 11:34
  • 1
"Небывалое ранее зрелище". Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии
  • 12.02 11:21
  • 1
И еще одно добавление для участника Штурм