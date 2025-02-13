«Проигрывала западным аналогам по дальности огня»: в зарубежной прессе заметили новое орудие на САУ «Мальва»

Источник изображения: topwar.ru

САУ «Мальва»

Самоходная артиллерийская установка 2С44 «Гиацинт-К» калибра 152 мм/50, установленная на колёсном шасси, недавно пополнила арсенал ВС РФ. Первые САУ этого типа были замечены западными обозревателями на вооружении 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады, задействованной в боях против ВСУ.

Как указывается в издании Army Recognition, 2С44 «Гиацинт-К» – это усовершенствованная версия самоходки 2С43 «Мальва», размещённой на колёсном шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» 8x8. В новой модификации данная система оснащена гаубицей 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм/50, что является заметным усовершенствованием.

Источник изображения: topwar.ru

В базовом варианте 2С43 «Мальва» была запущена в мелкосерийное производство в 2023 году. Она вооружена 152/47-мм орудием 2А64, изначально использовавшейся в САУ 2С19 «Мста-С».

Однако применение 2А64 с зарядной камерой объёмом 16 литров накладывало явные ограничения на дальность огня, которая составляет у этой устаревшей системы около 24 км, в связи с чем она по этому показателю проигрывала современным западным 155/52-мм аналогам, которые обычно стреляют на дистанцию от 30 до 32 км

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

САУ «Гиацинт-К»

В связи с этим российские военные срочно запустили программу модернизации, в результате которой была разработана САУ 2С44 «Гиацинт-К» с объёмом зарядной камеры на 27 л. Как указывается, это конструктивное решение позволяет 2С44 достигать максимальной дальности стрельбы до 30,5 км.

Это делает её более конкурентоспособной по сравнению с артиллерийскими системами стандарта НАТО. 2С44 «Гиацинт-К» представляет собой важный шаг в модернизации российской артиллерии

- делается вывод в зарубежной прессе.