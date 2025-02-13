Слуцкий: миротворцы на Украине могут стать прикрытием для заморозки конфликта

Это поможет перевооружить ВСУ, считает глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Размещение западных миротворческих сил на Украине, даже не под эгидой НАТО, может стать очередным прикрытием для заморозки конфликта и перевооружения ВСУ. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления министра обороны США Пита Хегсета.

"Пит Хегсет <…> говорит о миротворцах на Украине, которые должны быть вне эгиды НАТО и точно не из состава военнослужащих США. Но такой миротворческий корпус может быть очередным прикрытием для заморозки конфликта и перевооружения ВСУ для реванша на антироссийском плацдарме. Вряд ли мы можем с этим согласиться", - отметил Слуцкий.

По его словам, для устойчивого мира "необходимо устранить первопричины противостояния". "И все условия для этого назвал президент России Владимир Путин еще летом прошлого года", - добавил Слуцкий.

Ранее сегодня глава американского военного ведомства заявил о необходимости "признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года - это нереалистичная задача". Глава Пентагона также заявил, что США считают нереалистичным вступление Украины в НАТО как часть урегулирования конфликта.

Хегсет при этом заявил, что гарантии безопасности должны быть подкреплены "боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", которые в случае развертывания в качестве миротворцев на Украине не будут относиться к миссии НАТО и "не должны подпадать под действие пятой статьи" договора о Североатлантическом альянсе. Глава Пентагона также подчеркнул, что США не будут дислоцировать свои войска на Украине.