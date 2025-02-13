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«Ростех» представит дистанционно управляемый «Корнет»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех»: Комплекс «Корнет» с дистанционным управлением представят на IDEX-2025

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» получил пульт дистанционного управления, который обезопасит расчет ПТРК. Изделие представят на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что пульт позволит расчету ПТРК вести огонь, находясь в укрытии за десятки метров от пусковой установки. «Пульт мы также впервые представляем на IDEX. Он сделан на отечественной компонентной базе и отвечает высоким стандартам надежности и эргономичности», — сказал Оздоев.

ПТРК «Корнет» предназначен для поражения бронетехники. Базовая версия ракеты комплекса способна пробить до 1000 миллиметров брони за динамической защитой. Для управления боеприпасом используют лазерный луч.

В декабре 2024 года концерн «Калашников» сообщил, что оборудование для дистанционного управления ПТРК «Конкурс-М» прошло испытания. Разработка позволяет одному оператору удаленно управлять тремя пусковыми установками.

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