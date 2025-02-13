Иранское телевидение показало возможности нового беспилотника-камикадзе, запускаемого из-под воды

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В эфире иранского телевидения были продемонстрированы возможности нового беспилотника-камикадзе, способного запускаться из-под воды, после чего точно поражать намеченную цель.

Новый беспилотный аппарат был показан в ходе визита Верховного главнокомандующего ВС Ирана аятоллы Хаменеи на выставку достижений оборонной промышленности страны. Название дрона пока неизвестно, однако на показанных кадрах его пуск осуществляется с борта беспилотного подводного аппарата, после чего БПЛА поражает мишень на полигоне.

Как сообщает издание Tasnim, новый беспилотник напоминает показанный ранее иранский БПЛА-камикадзе Rezvan, оснащенный четырьмя крыльями и внешне напоминающий российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Кроме того, на выставке демонстрировалась еще одна новая разработка иранского ВПК — реактивный дрон-камикадзе треугольной формы Hadid 110.

Ранее сообщалось, что иранские военные показали беспилотник, способный обнаруживать и уничтожать корабли и подводные лодки противника. Как отметил командующий ВМС Ирана вице-адмирал Шахрам Ирани, представленный БПЛА оснащен сонаром, способным обнаруживать подводные объекты с помощью акустического излучения. Эта система позволяет беспилотнику выявлять наличие надводных и подводных целей, а также точно определять расстояние до них и направление движения объектов.