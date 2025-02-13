Мощный грузовой дрон Nuuva V300 отправился на первые испытания

Pipistrel Nuuva V300

Производитель гибридных электросамолетов словенская компания Pipistrel расширяет линейку своей продукции в сторону летательных аппаратов с вертикальным взлетом/посадкой (VTOL). Первой «ласточкой» стал Nuuva V300. В компании сообщили о завершении первых испытаний машины в режиме зависания.

Nuuva V300 впервые был представлен в 2020 году и является переходной версией от концепции пассажирского VTOL к грузовым летательным аппаратам, перевозящим небольшие грузы на большие расстояния. По информации Pipistrel, Nuuva V300 будет перевозить полезную нагрузку весом до 27 кг на дальность около 550 км с помощью комбинированной газово-электрической силовой установки. Груз загружается через поднимающийся нос и равномерно распределяется по отсеку объемом 2,8 куб. м.

Александр Агеев