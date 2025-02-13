Войти
ТАСС

Кулеба: Киев не должен поступать по схеме "вечером металлы, утром оружие"

208
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Экс-министр иностранных дел Украины выразил опасения, что США могут, в частности, добывать тот же литий в качестве обычного сырья и перерабатывать его уже за пределами Украины

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Киев должен заключить сделку, по которой получит военную помощь в обмен на редкоземельные металлы, однако сначала ему должны предоставить оружие, а ресурсы он отдаст когда-нибудь потом. Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть возможность получить сегодня уже то, что тебе наиболее нужно, чтобы сохранить государство и достичь своих целей. <...> Если из серии "сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие" - это была бы плохая история. А если схема "вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так", то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение", - сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

По его мнению, такой подход необходим ввиду того, что те запасы, о которых идет речь, или уже находятся на территории России, или в районах, подконтрольных Киеву, однако близко к линии фронта. По этой причине западные партнеры не рискнут инвестировать свои деньги в добычу. "Ни одна крупная американская корпорация не зайдет и не инвестирует миллиарды долларов <...> в территорию, относительно которой у них будут хоть малейшие сомнения", - отметил он.

Кулеба выразил опасения, что США могут, в частности, добывать тот же литий в качестве обычного сырья и перерабатывать его уже за пределами Украины. "Нам нужно бояться, чтобы они этот литий как сырье за копейки не забирали себе. Нам нужно, чтобы тут была переработка и создание базового продукта, чтобы какая-то добавленная стоимость производилась на Украине", - подытожил он.

В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Владимир Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенных Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью Reuters Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 04:40
  • 440
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.02 04:22
  • 6
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
  • 13.02 03:59
  • 7539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.02 03:05
  • 19
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 00:28
  • 105
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 12.02 22:13
  • 0
Не совсем в тему форума, но в продолжение затронутого в обсуждении.
  • 12.02 22:13
  • 1
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
  • 12.02 20:09
  • 2
Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах
  • 12.02 19:09
  • 1
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 12.02 18:52
  • 3
В деле генерала Попова свидетели защиты опровергли доводы следствия о якобы хищении металла в зоне СВО
  • 12.02 18:38
  • 2
Кличко: Украине грозит раскол в обществе после "болезненного компромисса"
  • 12.02 18:24
  • 1
ВВС Никарагуа получили 5 Ми-17, 3 Ан-26 и 18 ЗУ-23АЭ
  • 12.02 12:48
  • 33
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 11:34
  • 1
"Небывалое ранее зрелище". Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии
  • 12.02 11:21
  • 1
И еще одно добавление для участника Штурм