Кулеба: Киев не должен поступать по схеме "вечером металлы, утром оружие"

Экс-министр иностранных дел Украины выразил опасения, что США могут, в частности, добывать тот же литий в качестве обычного сырья и перерабатывать его уже за пределами Украины

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Киев должен заключить сделку, по которой получит военную помощь в обмен на редкоземельные металлы, однако сначала ему должны предоставить оружие, а ресурсы он отдаст когда-нибудь потом. Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть возможность получить сегодня уже то, что тебе наиболее нужно, чтобы сохранить государство и достичь своих целей. <...> Если из серии "сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие" - это была бы плохая история. А если схема "вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так", то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение", - сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

По его мнению, такой подход необходим ввиду того, что те запасы, о которых идет речь, или уже находятся на территории России, или в районах, подконтрольных Киеву, однако близко к линии фронта. По этой причине западные партнеры не рискнут инвестировать свои деньги в добычу. "Ни одна крупная американская корпорация не зайдет и не инвестирует миллиарды долларов <...> в территорию, относительно которой у них будут хоть малейшие сомнения", - отметил он.

Кулеба выразил опасения, что США могут, в частности, добывать тот же литий в качестве обычного сырья и перерабатывать его уже за пределами Украины. "Нам нужно бояться, чтобы они этот литий как сырье за копейки не забирали себе. Нам нужно, чтобы тут была переработка и создание базового продукта, чтобы какая-то добавленная стоимость производилась на Украине", - подытожил он.

В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Владимир Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенных Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью Reuters Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.