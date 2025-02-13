Эксперт Жарихин: только РФ и США будут обсуждать урегулирование на Украине

Киев допущен не будет, считает замдиректора Института стран СНГ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Только Россия и Соединенные Штаты будут участвовать в обсуждении условий завершения конфликта на Украине, Киев и ЕС к этому процессу допущены не будут. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт прокомментировал заявления министра обороны США Пита Хегсета, который сказал, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереалистичной задачей. Кроме того, он подчеркнул, что США считают нереалистичным вступление Украины в НАТО в качестве результата урегулирования кризиса. По словам Жарихина, такие заявления американской стороны "констатируют реальность". "Во-первых, сразу чувствуется, что новая метла, так сказать, метет по-новому. Таких заявлений от предыдущего крупногабаритного министра США мы не слышали. Это говорит о том, что приходит действительно новая команда с достаточно отличными взглядами от предыдущей администрации. Нынешняя администрация, в данном случае новый министр обороны, сказал то, что есть, то, что соответствует реальности. Но при этом он пока что только констатировал, а какие условия будет выдвигать администрация Соединенных Штатов, наконец, обнародовав свой план мирного соглашения, это еще надо разобраться", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, Украина находится в полной зависимости от Вашингтона, и Киеву придется считаться с позицией администрации США по урегулированию конфликта. "<...> Обсуждение этой проблемы, то есть проблемы окончания конфликта на Украине и условий, на которых это будет происходить, будет происходить только между двумя странами - Россией и Соединенными Штатами. Я думаю, что ни Украина, ни Европейский союз к этому обсуждению допущены не будут", - добавил аналитик.

Жарихин подчеркнул, что в Вашингтоне никто не будет интересоваться мнением Киева о членстве в НАТО. "Поэтому какие-либо заявления Владимира Зеленского, как, впрочем, и заявления главы евродипломатии Кайи Каллас, мне кажется, не стоит рассматривать как субъект какой-либо серьезной, реальной политической оценки", - заключил эксперт.