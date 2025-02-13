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«Ростех» оценил перспективы российского «Бережка»

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

«Ростех»: Боевой модуль «Бережок» для БМП будет востребован на Ближнем Востоке

Российский боевой модуль Б05Я01 «Бережок», который можно использовать для модернизации боевых машин пехоты (БМП), будет востребован на Ближнем Востоке. Перспективы комплекса оценил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что «Бережок», который устанавливают на российские БМП-2М, подтвердил свою эффективность в ходе СВО.

«Ожидаем, что модуль будет востребован у зарубежных эксплуатантов — на Ближнем Востоке БМП есть в парке наземной техники у многих стран», — сказал Оздоев.

Комплекс «Бережок» несет автоматическую пушку калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет, пулемет ПКТ и четыре противотанковые ракеты «Корнет». Также модуль получил современную систему управления огнем с панорамным прицелом командира и прицелом наводчика с тепловизором и лазерным дальномером.

В июне 2024 года на военно-морском салоне «Флот-2024» представили автономную версию «Бережка» на специальном основании, которое вмещает оператора. Стационарный комплекс можно использовать для борьбы с морскими дронами.

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