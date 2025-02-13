Аналитик Безруков: Трамп не заинтересован в превращении Украины в "анти-Россию"

Президент США намерен переключить внимание своей администрации на противостояние с КНР и обеспечение безопасности американских границ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине не входит в число приоритетов политики президента США Дональда Трампа, который намерен переключить внимание своей администрации на противостояние с КНР и обеспечение безопасности американских границ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), профессор МГИМО МИД России Андрей Безруков.

"Идеологический фактор противостояния РФ и США исчез после ухода с президентского поста Джо Байдена, который терпеть не мог Россию. Если при Трампе Соединенные Штаты не будут пытаться контролировать граничащие с Россией страны, в том числе Украину, не будут делать из соседей России ее врагов, фундаментального конфликта у Москвы с Вашингтоном не будет", - считает собеседник агентства.

По его словам, "превращение Украины в "анти-Россию" и врага РФ - не приоритет для Трампа, цена Украины для него не очень велика". "Трамп сомневается, что Соединенным Штатам стоит продолжать украинский конфликт, поскольку у него другие приоритеты, требующие правильного распределения времени и ресурсов. Хотя Трамп не намерен отказываться от стратегической конкуренции с Китаем, вероятно, он будет уделять меньше внимания Европе. В таком случае Трампу придется снизить накал в отношениях с РФ", - добавил Безруков.

При этом он отметил, что "американцам, безусловно, хотелось бы использовать Украину для ослабления России". "Но какую цену они готовы за это заплатить? Если цена - риск глобального конфликта, оно того не стоит. США уже извлекли выгоду от украинского кризиса, ослабили Европу и российско-европейские экономические связи, взяли под контроль энергорынок Евросоюза. Вашингтон исчерпал санкционные инструменты в отношении России, и новые ограничения обернутся катастрофой для глобальной экономики", - пояснил политолог. Тем не менее, по его словам, "для Трампа РФ остается конкурентом и потенциальным противником".

"Трамп смотрит на другие страны как на активы. Его основная задача - сделать Америку "снова великой", нарастить ее технологический и индустриальный потенциал, возродить национальный дух и обеспечить безопасность. Трамп претендует на территории Канады и Гренландии, так как, по его мнению, контроль над всем североамериканским континентом будет соответствовать интересам Соединенных Штатов и позволит укрепить их оборону. В Гренландии расположена одна из крупнейших военных баз США, а канадская экономика тесно связана с американским рынком, образуя фактически единую систему", - отметил Безруков.

Заявления Трампа о конфликте на Украине

Трамп 4 февраля выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются.

Президент России Владимир Путин в 2024 году назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.