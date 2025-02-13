Кулеба: украинцам надо понять, что ВСУ не способны остановить ВС РФ

По словам экс-министра иностранных дел Украины, возможностей военных страны хватает лишь для замедления движения российской армии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Украинцам нужно быть реалистами и осознать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны полностью остановить продвижение ВС РФ. Возможностей ВСУ хватает лишь для замедления движения российской армии. Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам нужно быть реалистами. Не пессимистами, а реалистами, я хочу подчеркнуть, не нужно отчаиваться. Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины. Сейчас наших возможностей хватает для того, чтобы максимально замедлить движение российской армии", - сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Экс-министр считает, что Киеву в ближайшее время также не стоит рассчитывать как на увеличение западных поставок, так и на собственные производственные мощности в достижении паритета с Россией. "Этого в ближайшее время, в ближайшие месяцы точно не будет", - подытожил он.

В последнее время украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.