Писториус указал на сигналы Киева о готовности к территориальным уступкам

Министр обороны ФРГ не ожидает, что на Мюнхенской конференции по безопасности представят план по перемирию или урегулированию

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен план по перемирию или урегулированию конфликта на Украине.

"Такого проблеска надежды не видно, но я убежден, что в этом году произойдет движение <...>", - сказал он в интервью новостному порталу Table.Briefings.

При этом министр допустил, что территориальные уступки могут стать частью урегулирования, хотя подчеркнул, что решение не может быть принято "за спиной" Украины. В то же время, по его мнению, "есть сигналы со стороны Украины о том, что существует определенная готовность пойти на территориальные уступки при определенных условиях".

Конференция в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции. В этом году форум пройдет с 14 по 16 февраля.