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ЦАМТО

Австрия планирует приобрести 58 ОБТ "Лепард-2A8"

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Боевой танк «Леопард-2А8»
Боевой танк «Леопард-2А8».
Источник изображения: Фото: defensie.nl

ЦАМТО, 12 февраля. Австрия планирует приобрести 58 новых ОБТ "Лепард-2A8" (батальон) немецкой компании KNDS Deutschland GmbH (ранее Krauss-Maffei Wegmann), стоимость которых оценивается в сумму около 1,7 млрд. евро.

Как сообщает австрийское издание Exxtra24.at, об этом стало известно в результате утечки информация из переговорного документа по плану перевооружения австрийской армии, подготовленному новой коалицией FPO (Австрийская партия свободы) и OVP (Народная партия). Стоимость одного ОБТ оценивается в 29 млн. евро.

Согласно документу, также планируется приобретение беспилотных летательных аппаратов, средств разведки, средств защиты от беспилотников и других систем с учетом боевых действий на Украине.

Напомним, что на вооружении 14-го танкового батальона в Вельсе на данный момент состоят 58 ОБТ устаревшей версии "Леопард-2A4" (всего в 1997-1998 гг. в Нидерландах было приобретено 114 "Леопард-2A4", изготовленных в 1984 году). В феврале 2023 года Министерство обороны Австрии официально объявило, что австрийское правительство взяло на себя обязательство модернизировать все ОБТ "Леопард-2A4" к версии A7. Позднее было объявлено, что будет модернизировано 58 танков с ориентировочным бюджетом около 240 млн. евро. Основной упор будет сделан на установке современных систем управления огнем, систем наблюдения и другого внутреннего оборудования. Первый танк для последующей модернизации был передан холдингу KNDS в сентябре 2023 года.

На данный момент новейшую версию ОБТ "Лепард-2A8" приобрели или планируют приобрести Литва (44 ед.), Нидерланды (46 ед.), Норвегия (54 ед.) и Чехия (61 ед.).

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