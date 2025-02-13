Сможет ли Европа защитить безопасность Украины? (The New York Times, США)

NYT: Европа не способна гарантировать безопасность Украины без помощи США

Для "сдерживания России" от дальнейших боевых действий на Украине может потребоваться до 150 тысяч солдат плюс помощь США в виде воздушного прикрытия и противоракетной обороны, пишет NYT. Однако есть нюанс: и всей Европы не хватит, чтобы собрать такой контингент.

Стивен Эрлангер

Как известно, президент Трамп пообещал прекратить боевые действия на Украине. Как именно он это сделает, остается неясным, ведь его российский коллега Владимир Путин убежден, что побеждает. Но с присущей безапелляционностью Трамп подготовил почву для переговоров о прекращении огня.

Аналитики полагают, что если соглашение и будет достигнуто, то Трамп, стремясь распрощаться с излишними обязательствами США, наверняка попросит Европу следить за его соблюдением и заодно взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу Украины.

Но остается ключевой вопрос: как обезопасить то, что останется от Украины, и не дать Путину возобновить боевые действия, пусть даже через несколько лет?

Перспектива грядущего соглашения развязала дискуссию о европейском контингенте для поддержания мира, контроля над режимом прекращения огня и сдерживания будущей агрессии со стороны России. Вопрос в том, чьи это будут войска, сколько их потребуется, и согласится ли на это Путин.

Он наверняка и станет главной темой на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которую на этой неделе посетят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Некоторые европейские страны, в том числе государства Прибалтики, а также Франция и Великобритания, уже выразили готовность поучаствовать в формировании контингента для Украины. Высокопоставленные немецкие чиновники же отмели эту идею как преждевременную.

Отправка мощных сил из европейских стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудством. По их мнению, для этого необходимо будет принять Украину в альянс, а это представляется маловероятным в течение многих лет.

Кроме того, без явного американского участия в такой операции — с воздушным прикрытием, противовоздушной обороной и разведкой, как агентурной, так и технической — европейские войска подвергнутся серьезному риску: русские наверняка попытаются нащупать слабое место или даже атаковать.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов к серьезным переговорам о прекращении боевых действий, если союзники предоставят не просто заверения, а полноценные гарантии безопасности.

Предпочтительный исход для него — членство в НАТО. В противном же случае Зеленский рассуждал об отправке в страну 200 тысяч иностранных солдат. Но это почти втрое больше всей британской армии — и аналитики отметают этот вариант в сторону как заведомо невозможный.

Один высокопоставленный европейский чиновник подчеркнул, что столько личного состава не наберется в принципе у всей Европы и что любой контингент априори потребует американской поддержки, ведь противостоять ему будет вторая по мощи ядерная держава в мире — Россия. В противном случае эти силы превратятся в вечную уязвимость, ведь Москва не прекращает своей подрывной работы против политического и военного авторитета альянса.

Даже собрать куда более скромное количество солдат — например, 40 тысяч — Европе будет непросто из-за вялого экономического роста, нехватки войск и необходимости наращивать военные расходы на собственную оборону. Кроме того, этих сил наверняка не хватит для убедительного сдерживания России.

Реальные же силы сдерживания должны насчитывать "гораздо больше 100 тысяч военнослужащих" для регулярной ротации и на случай чрезвычайных ситуаций, подчеркнул почетный профессор военных исследований из Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

По мнению эксперта по обороне из Немецкого института международных и политических отношений Клаудии Майор, главная угроза таится в политике "блефа и мольбы".

"Слишком малый контингент или же сугубо номинальные силы прикрытия границы, так называемая „растяжка“ без дополнительных подкреплений, равносильны блефу и станут для России приглашением прощупать почву. При этом государства НАТО вряд ли смогут что-либо ей противопоставить", — написала она недавно в совместной статье с немецким подполковником Альдо Клееманном о соблюдении режима прекращения огня на Украине.

Вот почему Польша, которая граничит с Украиной и глубоко вовлечена в ее безопасность, по сей день от участия в таких силах отказывалась наотрез.

"Польша понимает, что в любом таком предложении необходимо участие США, поэтому она хочет понаблюдать, что намерен делать Трамп, — объяснила исполняющая обязанности директора Германского фонда Маршалла Александра де Хооп Схеффер. — Она хочет гарантий от Трампа, что военная помощь США для поддержки европейцев на передовой непременно поступит".

Но это отнюдь не данность, сказала она. "Трамп заключит соглашение и будет дожидаться Нобелевской премии — в расчете, что платить за все и воплощать в жизнь будут европейцы", — сказала она.

Тем не менее, готовность европейцев "сделать что-то полезное" для Украины даже без участия США может послужить гарантией, что Европа получит свое место за столом переговоров, когда они наконец состоятся, считает бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

Заявленные цели Путина не изменились: подчинить Украину российской воле, прекратить расширение НАТО на восток и сократить военное присутствие альянса, чтобы создать своего рода буферную зону между Западом и предполагаемой российской сферой влияния.

Едва ли Россия согласится на размещение сил НАТО или присутствие альянса на Украине в любом виде — даже если они прибудут туда для обучения солдат ВСУ. МИД России уже дал понять, что войска НАТО на Украине "категорически неприемлемы" и приведут к эскалации.

Фридман описал три возможные модели западного присутствия — миротворчество, прикрытие и сдерживание — но все они имеют существенные недостатки.

Миротворческий контингент для наблюдения за режимом прекращения огня и разведения сторон, как правило, легко вооружен (для самообороны) и зачастую объединяет войска из многих стран — обычно под эгидой ООН. Однако, учитывая, что линия соприкосновения на Украине простирается почти на 1 300 километров, потребуется "огромное количество войск", подчеркнул он.

До начала спецоперации 2022 года для наблюдения за гораздо более короткой линией прекращения огня на востоке Украины с согласия России действовала международная миссия под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она завершилась провалом, сказал ее представитель с 2014 по 2016 год Майкл Боцюркив.

"Русские делали все возможное, чтобы сорвать нашу работу, — сказал он. — Формально они делали вид, что сотрудничают, но в действительности всячески ограничивали нам доступ и скрывали различные злонамеренные действия. Когда что-то не шло не так, как им бы хотелось, они просто все закрывали".

Силы прикрытия — это, по сути, то, что НАТО развернула в восьми соседних с Россией странах. С одной стороны, этих войск не хватит, чтобы остановить вторжение, с другой — Москва не считает их присутствие провокацией. Однако сам замысел сработает лишь в том случае, если будет четкая и неразрывная связь между передовым контингентом и более крупными подкреплениями, которые прибудут на подмогу и будут сражаться в том случае, если эта "растяжка" будет разорвана.

Однако в незыблемости этих гарантий всегда есть сомнения. Кроме того, наступающие силы наверняка успеют захватить значительную территорию до прибытия подкреплений, поэтому НАТО наращивает собственные передовые силы с батальона до бригады, чтобы упрочить сдерживание в свете недавней российской агрессии.

Третий вариант, силы сдерживания, безусловно, самый надежный, но такой контингент должен быть очень большим и хорошо оснащенным. Для этого потребуется до 150 тысяч человек личного состава, а также обширные обязательства по противовоздушной обороне, разведке и вооружению — плюс американская поддержка в виде стратегических средств, которых Европе по-прежнему не хватает, от воздушного транспорта до спутников и противоракетной обороны.

Но трудно себе представить, чтобы Россия согласилась на такие силы — причем равно по тем же причинам, по которым их добивается Зеленский, сказал Фридман.

Поэтому лучшим вариантом на ближайшее будущее после возможного прекращения огня станет модель "дикобраза" в том или ином виде: Запад предоставит украинским военным достаточно оружия, ресурсов и подготовки, чтобы отвадить Россию от нападения. Однако такое обязательство должно носить долгосрочный характер.

Но сперва Украине предстоит остановить неумолимое продвижение России на запад. Кроме того, придется убедить Путина прекратить боевые действия — перспективой дальнейших потерь на поле боя и усиленного экономического нажима. Как именно этого добиться, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он действительно намерен прекратить кровопролитие, как и обещал.