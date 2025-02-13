Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales

ЦАМТО, 12 февраля. Компания Thales совместно с индийской Bharat Dynamics Limited (BDL) на Aero India 2025 объявили о подписании контракта на поставку первой партии ПЗРК LBRM (Laser Beam Riding Man) СВ Индии для расширения возможностей по ПВО.

Первая поставка произведенных в соответствии с инициативой "Сделано в Индии" высокоскоростных ракет STARStreak и пусковых установок будет выполнена до конца 2025 года. Компании не раскрыли количество заказанных ПЗРК и стоимость контракта. Новые ПЗРК заменят состоящие на вооружении комплексы "Игла" советского производства.

Соглашение Thales с BDL предусматривает передачу индийской компании ряда технологий производства комплекса. В Индии будет производиться около 60% компонентов системы. Сотрудничество с Индией также позволит увеличить загрузку производственных мощностей в Великобритании на предприятии Thales в Белфасте, где разрабатывалась LBRM.

По информации Thales, контракт стал результатом процедуры, инициированной направленным в июне 2024 года СВ Индии запросом на предоставление информации (RFI) о возможности поставки неуказанного количества ЗРК ближнего действия (VSHORAD). Планировалась закупка переносных и устанавливаемых на технике средств поражения.

Ранее, в 2021 году, BDL и Thales подписали соглашение о сотрудничестве при производстве ПЗРК STARStreak в Индии.

Разработанная компанией Thales ЗУР STARStreak предназначена для поражения малоразмерных маловысотных угроз, включая беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты. Она оснащена твердотопливным стартовым ускорителем, двухступенчатым маршевым твердотопливным двигателем и БЧ с тремя стреловидными поражающими элементами индивидуального наведения с осколочно-фугасными боевыми частями, детонирующей внутри цели.

Ракета массой 14 кг развивает скорость более 3М, позволяет поражать цели на дальностях 1,5-7 км и высотах до 5 км. Наведение осуществляется по лазерному лучу, что осложняет применение средств противодействия.

Посетивший выставку Aero India 2025 министр обороны Великобритании лорд Вернон Коакер также объявил об официальном запуске проекта "Оборонное партнерство - Индия" (DP-I), направленного на углубление сотрудничества Великобритании и Индии в военной сфере. Для поддержки проекта в Министерстве обороны Великобритании создается специальный программный офис. Еще одной программой в рамках данной инициативы должно стать создание в Индии сборочно-испытательного центра усовершенствованных ракет малой дальности ASRAAM класса "воздух-воздух". Также было подписано заявление о намерениях (SoI) по вопросу проектирования и разработки интегрированной полностью электрической энергетической установки (IFEP) для кораблей ВМС Индии.