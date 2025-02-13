Рубио заявил об оптимизме по поводу урегулирования на Украине

Госсекретарь США отметил, что освобождение Москвой Марка Фогела не связано напрямую с прогрессом в достижении договоренностей по Украине, однако назвал его "хорошим сигналом о желании сотрудничать"

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что оптимистично настроен в отношении перспективы урегулирования конфликта на Украине, вашингтонская администрация будет усердно над ним работать.

"Я имею в виду, что настроен оптимистично. Мы будем очень упорно работать. В конце концов, у нас тут очень сложные ситуации, - сказал он в интервью телеканалу CNN. - Остановить это будет непросто, но я настроен оптимистично в отношении того, что мы будем работать усерднее, чем работала какая-либо из администраций, чтобы положить этому конец". Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сделал вопрос урегулирования украинского конфликта приоритетной задачей, однако добиться результата будет нелегко.

Рубио отметил, что освобождение властями России американского гражданина Марка Фогела не связано напрямую с прогрессом в достижении договоренностей по Украине, однако назвал его "хорошим сигналом о желании сотрудничать". "Я не хочу утверждать, что произошедшее сегодня вечером может считаться каким-то первым шагом к этому [урегулированию], но я думаю, что это хороший знак, что русские хотят что-то сделать в этом отношении, и надеюсь, мы сможем исходить из этого в будущем", - сказал дипломат.

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Фогел, отбывавший в РФ тюремное заключение за контрабанду наркотиков, был освобожден. Чиновник назвал это "жестом доброй воли" со стороны Москвы, свидетельствующим о прогрессе в урегулировании кризиса на Украине. Фогел покинул РФ вместе со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.

Фогел работал преподавателем англо-американской школы в Москве, ранее был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Фогела задержали по прибытии в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении зеленого коридора он был остановлен сотрудниками таможни. В ходе досмотра в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Фогел был приговорен судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков. В декабре 2024 года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогела.

Заявления Трампа о конфликте на Украине

Трамп 3 февраля заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. 4 февраля он выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются.

Президент России Владимир Путин летом 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.