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Военное обозрение

ВМС Норвегии получили новую акустическую систему траления мин с возможностью установки на морские дроны

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Источник изображения: topwar.ru

Финская компания Patria, специализирующаяся на оборонных технологиях, завершила поставку ВМС Норвегии новых акустических систем для борьбы с минами. Эти комплексы являются дополнением к ранее поставленному оборудованию для траления мин, которое Королевский флот использует с весны 2024 года, пишет портал Baird Maritime.

В материале говорится, что акустическая система Patria MCM предназначена для очистки морских минных полей и способна обходить самые сложные и современные алгоритмы современных мин благодаря использованию передовых акустических технологий. Система генерирует высокое звуковое давление в широком диапазоне частот с, как заявляет разработчик, превосходным качеством, что позволяет эффективно имитировать звук любого судна.

В свою очередь, управление вышеописанным беспилотным акустическим оборудованием осуществляется дистанционно в режиме реального времени и отличается простотой. В ходе миссии оператор выбирает нужный акустический сигнал из библиотеки сигнатур и запускает процесс траления.

Источник изображения: topwar.ru

Что характерно, при необходимости оператор также может создать собственный сигнал для выполнения отдельно поставленной задачи. Например, имитации того или иного судна для ввода в заблуждение потенциального противника.

Представители Patria подчеркивают, что система MCM является компактной и легкой, что упрощает её интеграцию, транспортировку и эксплуатацию в современных операциях по тралению мин, в том числе и с использованием беспилотных надводных аппаратов.

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Страны
Норвегия
Финляндия
Компании
Patria
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