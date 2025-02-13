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ЦАМТО

Латвия поставит ВС Украины БТР "Патриа" с колесной формулой 6х6

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Колесный БТР CAVS 6х6 от компании Patria
Колесный БТР CAVS 6х6 от компании Patria.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 12 февраля. Минобороны Латвии 10 февраля объявило о размещении заказа на поставку бронетранспортеров "Патрия" с колесной формулой 6x6 для их дальнейшей передачи ВС Украины.

Согласно планам, поставка техники состоится до конца 2025 года. Хотя точное количество заказанных бронемашин не разглашается, министерство заверило, что заказ не повлияет на поставки для ВС Латвии.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что произведенные в Латвии бронемашины будут поставлены Вооруженным силам Украины в рамках предпринимаемых усилий по их поддержке. При этом, помимо собственно помощи Украине, поставка БТР позволит получить данные об эффективности их применения в боевых условиях и надежности, что принесет пользу при планировании усиления обороноспособности Латвии.

ВПК Латвии принимает участие в производстве БТР "Патриа" с колесной формулой 6x6 в рамках программы международного сотрудничества с Финляндией, Швецией и Германией. В августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин CAVS с колесной формулой 6x6. Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку более 200 бронетранспортеров CAVS с колесной формулой 6x6, включая поддержку и обучение.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии.

В ноябре 2024 года компания Patria сообщила, что достигла с Министерством обороны Латвии договоренности о производстве и поставке 56 дополнительных бронированных машин в версии командования и боевого управления (C2).

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Страны
Германия
Латвия
Украина
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
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