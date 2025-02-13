Трамп подталкивает Европу к расплате за Украину (Financial Times, Великобритания)

FT: Европа расплатится за Украину — или Трамп договорится с Путиным без нее

Европа оказалась перед выбором: взять на себя ответственность за безопасность Украины или "жить в тени войны", пишет FT. Трамп хочет сбросить с США ношу украинского конфликта, и европейцам придется действовать самим — или смириться с тем, что судьбу Киева решат без них.

Сильви Кауфманн

Самый жуткий кошмар лидеров континента — это соглашение между Путиным и президентом США у них за спиной.

В конце лекции по истории и свободе, прочитанной на прошлой неделе в великолепном зале 19-го века в Сорбонне, американский историк Тимоти Снайдер озвучил европейцам следующий посыл: если на Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня, “вам придется бросить на Украину все, что у вас есть, — пригласить ее в ЕС, ввести войска и выплатить огромные инвестиции. В противном случае вы вечно будете жить в тени войны. Пробил час Европы, потому что США ничего не сделают”.

Эммануэля Макрона убеждать не нужно. В Европе тональность дискуссии об украинском конфликте уже и так резко изменилась. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и готовность президента Владимира Зеленского к переговорам и мирному урегулированию породили новую, более шаткую ситуацию. Клятвы поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, неизменная мантра союзников на протяжении почти трех лет, звучит уже не так убедительно, когда хор покидает главный запевала. Трамп заявил о готовности прекратить боевые действия, но не посвятил при этом в свои планы европейцев, и это огромный вызов для лидеров континента.

Худший кошмар французского президента (и его разделяют многие его коллеги) — это российско-американское соглашение за спиной украинцев и европейцев. Честно говоря, это давняя дипломатическая традиция, существовавшая в Америке задолго до Трампа. Но на раннем этапе Макрон одержал промежуточную победу, организовав в декабре встречу между Зеленским и тогда еще избранным президентом Трампом на полях торжеств по поводу открытия недавно отреставрированного собора Парижской Богоматери. После этой беседы Трамп, по-видимому, осознал, что решение проблемы займет всяко побольше 24 часов. Европейские чиновники также отмечают, несколько самоуспокаивающе, что президент США — как минимум пока что — не озвучивал для Украины столь пугающих сценариев, как для Газы. Они считают, что его стратегия еще не окончательно определена, поскольку президент России Владимир Путин, похоже, до сих пор убежден, что сможет выиграть на поле боя.

Однако в одном они могут быть уверены: что США держат курс прочь от НАТО. Вашингтону нет нужды формально покидать альянс — Трамп просто хочет сбросить ношу в виде украинского конфликта. Если Европа жаждет места за столом переговоров, она должна сама что-нибудь на него положить, чтобы ее интересы учитывались не только в условиях соглашения, но и при его реализации. Договоренность, которая придется по вкусу Трампу, потому что она остановит бойню “молодых и красивых парней”, едва ли устроит Европу — если не отвадит Путина от повторного ввода войск на Украину. Таким образом, с европейской точки зрения, ключ к любому соглашению — надежные гарантии безопасности для Киева.

Тут-то и начинается самое болезненное для стран, которые десятилетиями передавали свою безопасность во внешний подряд США и теперь запоздало осознают, что эта гарантия больше не работает. По словам европейского чиновника, ведутся “весьма оживленные” дискуссии о том, какие гарантии безопасности действительно необходимы. Наиболее решительную позицию в этом споре заняли Польша, страны Прибалтики, Швеция и Финляндия. Франция пытается играть ведущую роль, хотя и выступает в новом, непривычном для себя амплуа: не разыгрывая собственную карту, а сплачивая других и склеивая различные детали мозаики воедино.

Были запущены в работу новые форматы — по необходимости даже вне ЕС. В частности, к “Веймарскому треугольнику” из Франции, Германии и Польши прибавились Италия и Великобритания. Посрамленный острой критикой своего неожиданного предложения годичной давности разместить на Украине западный контингент, Макрон, судя по всему, прекрасно сознает свое ослабленное положение на европейской сцене из-за внутренних политических и экономических неурядиц. Ему предстоит проделать определенную работу, чтобы вернуть доверие партнеров.

Однако Франция находится в исключительном положении во взаимоотношениях с американским президентом, который порой ведет себя скорее как противник, чем как союзник. Для некоторых европейцев, особенно тех, кто больше всех подвержен российской угрозе, надвигающийся крах Украины — ужасающая перспектива, поскольку следующими в очереди могут оказаться они сами. Поэтому искушение сохранить американскую охрану любой ценой будет противоречить попыткам создать мощный европейский оборонный потенциал. Франция не столь чувствительна в этом вопросе, поскольку ощущает надежную защиту ядерного зонтика.

Речь Снайдера в Сорбонне перекликается со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в прошлом месяце предупредил членов Европейского парламента, что если страны ЕС не увеличат расходы на оборону, то их ждет неутешительный выбор: учить русский или переезжать в Новую Зеландию. Оказавшись между Путиным и Трампом, европейцы наконец-то столкнулись с реальностью, от которой они так долго пытались сбежать.