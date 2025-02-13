Белорусский ВПК примет участие в выставке IDEX-2025

ЦАМТО, 12 февраля. Госкомвоенпром Беларуси представит актуальные новинки и перспективные образцы ПВН на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Делегацию белорусских оружейников возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

В качестве организатора объединенного стенда Государственного военно-промышленного комитета выступит государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника". На белорусской экспозиции будет представлено более 150 различных образцов вооружения и военной техники, отвечающих самым передовым мировым трендам развития вооружения.

Делегацию белорусских оружейников ожидает насыщенная деловая программа. Запланирован целый ряд встреч и переговоров.

Традиционное участие представителей белорусского ВПК в представительном международном выставочном форуме IDEX-2025 позволит установить новые деловые контакты и укрепить связи с давними партнерами в сфере военно-технического сотрудничества, говорится в пресс-релизе Госкомвоенпрома Республики Беларусь.