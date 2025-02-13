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РИА Новости

Медведев прокомментировал удары по Киеву

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев назвал удары России по Киеву соответствующими концепции мира через силу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что удары России по Киеву соответствуют концепции "мира через силу", которая демонстрирует реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил.

"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА", - написал Медведев.

Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в столице Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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