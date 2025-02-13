ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году

ЦАМТО, 12 февраля. По информации алжирского телевидения, ВВС страны получат первые шесть многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э в 2025 году. На данный момент алжирские пилоты проходят обучение в РФ.

Как сообщает ресурс Algerie Solidaire со ссылкой на информированный источник, в текущем году планируется поставка шести самолетов Су-57Э и в 2026 году – еще шести машин. Кроме того, ожидается модернизация имеющегося парка Су-30МКА до стандарта Су-30СМ2, которые поступили на вооружение ВКС РФ в январе 2022 года.

Со стороны ЦАМТО напомним, что впервые информация о планируемой закупке ВВС Алжира 14 истребителей Су-57Э, 14 Су-35 и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34 появилась еще в 2019 году в ходе визита алжирской делегации на авиасалон МАКС-2019. Позднее сообщалось, что речь идет о приобретении партии из 12 истребителей Су-57Э с возможностью увеличения заказа по опциону до 24 машин. Информация о покупке Су-35 и Су-34 впоследствии не подтвердилась.

Официально о первом подписанном контракте на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э заявил (не назвав заказчика) генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 13 ноября 2024 года в ходе выставки Airshow China в китайском городе Чжухай (южная провинция Гуандун). На XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 в Бангалоре 10 февраля 2025 года глава "Рособоронэкспорта" также подтвердил, что заказчик получит первый самолет и начнет его эксплуатацию уже в этом году.