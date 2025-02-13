ОДК расширяет сотрудничество с Индией в сфере производства авиадвигателей АЛ-55Э

ЦАМТО, 12 февраля. Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех проводит работу по организации в Индии лицензионного производства двигателей АЛ-55Э, которые разработаны специально для самолетов HJT-36, получивших после глубокой модернизации название "Яшас".

Сейчас в эксплуатации находится 18 двигателей, поставленных для прохождения сертификационных испытаний учебно-тренировочных самолетов.

Двигатель АЛ-55Э разработан конструкторами ОДК в рамках сотрудничества с индийской корпорацией HAL. Силовая установка предназначена для однодвигательного учебно-тренировочного самолета HJT-36, который был модернизирован и получил название "Яшас".

Современная двухканальная цифровая система управления двигателем с полной ответственностью и гидромеханическим резервированием обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации в составе однодвигательного летательного аппарата. Конструкция двигателя обеспечивает удобство технического обслуживания и ремонт, позволяя многие операции проводить, не снимая двигатель с самолета.

"Двигатель АЛ-55Э за время испытательных полетов показал свою надежность и удобство эксплуатации. Для однодвигательных самолетов, на которых будут обучаться пилоты, безопасность и легкость управления являются важными требованиями. В рамках совместной программы с HAL двигатель АЛ-55Э подтвердил свой межремонтный ресурс на стендовых испытаниях в соответствии с техническим заданием. Успешное завершение сертификационных испытаний самолета позволит перейти к следующему этапу – организации лицензионного производства двигателей АЛ-55Э на предприятиях корпорации HAL", – отметил заместитель генерального директора ОДК по стратегии, программно-проектному управлению и организационному развитию Михаил Ремизов.

Для летных испытаний разрабатываемого самолета ОДК поставила 18 опытных двигателей АЛ-55Э. Двигатель имеет показатель тяги на максимальном режиме в 1760 кгс и наименьший диаметр входа по сравнению с аналогами в данном классе тяги. Сейчас специалисты ОДК оказывают полное содействие разработчику самолета в поддержании летной годности двигателей на территории заказчика.

Авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель АЛ-55Э также может применяться для перспективных беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".