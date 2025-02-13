Войти
ЦАМТО

Евросоюз потратил на поддержку Украины 134 млрд. евро

214
0
0
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 12 февраля. Страны Евросоюза в общей сложности потратили на поддержку и вооружение Украины 134 млрд. евро, что составило 10 проц. 7-летнего бюджета сообщества.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил депутат Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Чаба Деметер.

"На сайте Евросовета есть отчет. В соответствии с ним, ЕС и страны-члены на данный момент выделили на поддержку войны 134 млрд. евро. Это в три раза превышает сумму, выплаченную из фондов регионального развития в текущем периоде. На войну уже потрачено около 10% всего семилетнего бюджета ЕС", – написал Ч.Деметер в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Евродепутат также отметил, что "будущие перспективы еще более шокируют", поскольку США сокращают военные расходы, а правящая коалиция Европарламента во главе с "Европейской народной партией" не планирует этого делать, несмотря на то, что "европейская экономика стагнирует, так что больше денег едва ли будет".

Как напоминает агентство, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 млрд. евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели".

По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 04:40
  • 440
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.02 04:22
  • 6
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
  • 13.02 03:59
  • 7539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.02 03:05
  • 19
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 00:28
  • 105
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 12.02 22:13
  • 0
Не совсем в тему форума, но в продолжение затронутого в обсуждении.
  • 12.02 22:13
  • 1
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
  • 12.02 20:09
  • 2
Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах
  • 12.02 19:09
  • 1
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 12.02 18:52
  • 3
В деле генерала Попова свидетели защиты опровергли доводы следствия о якобы хищении металла в зоне СВО
  • 12.02 18:38
  • 2
Кличко: Украине грозит раскол в обществе после "болезненного компромисса"
  • 12.02 18:24
  • 1
ВВС Никарагуа получили 5 Ми-17, 3 Ан-26 и 18 ЗУ-23АЭ
  • 12.02 12:48
  • 33
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 11:34
  • 1
"Небывалое ранее зрелище". Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии
  • 12.02 11:21
  • 1
И еще одно добавление для участника Штурм