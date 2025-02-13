ЦАМТО, 12 февраля. Страны Евросоюза в общей сложности потратили на поддержку и вооружение Украины 134 млрд. евро, что составило 10 проц. 7-летнего бюджета сообщества.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил депутат Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Чаба Деметер.

"На сайте Евросовета есть отчет. В соответствии с ним, ЕС и страны-члены на данный момент выделили на поддержку войны 134 млрд. евро. Это в три раза превышает сумму, выплаченную из фондов регионального развития в текущем периоде. На войну уже потрачено около 10% всего семилетнего бюджета ЕС", – написал Ч.Деметер в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Евродепутат также отметил, что "будущие перспективы еще более шокируют", поскольку США сокращают военные расходы, а правящая коалиция Европарламента во главе с "Европейской народной партией" не планирует этого делать, несмотря на то, что "европейская экономика стагнирует, так что больше денег едва ли будет".

Как напоминает агентство, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 млрд. евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели".

По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.