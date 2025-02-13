Дипломат Ишингер: завершение конфликта на Украине потребует обсуждения санкций

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности призвал готовиться к "чрезвычайно сложному процессу, который займет несколько месяцев"

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Завершение украинского конфликта потребует длительных обсуждений, касающихся, в том числе, снятия антироссийских санкций. Такое мнение выразил немецкий дипломат, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для европейского издания Politico.

"Думая, что достаточно будет лишь обеспечить гарантии безопасности для Украины и установить линию прекращения огня на нынешней линии фронта, Запад выдает желаемое за действительное. Нам следует готовиться к намного более длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет несколько месяцев", - пишет он. "Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями и стратегическая стабильность в целом - все это нужно будет обсуждать", - подчеркивает Ишингер.

Эксперт также выразил сомнение в возможности Европы в перспективе осуществить план по отправке на Украину миротворческого контингента. "По оценкам, численность войск, необходимых для эффективной охраны линии соприкосновения длиной 1 тыс. км, варьируется от 50 тыс. до 200 тыс. солдат <...>. Сможет ли Европа действительно справиться с этой задачей, учитывая, что Бундесвер испытывает трудности в переброске одной бригады в Литву? Поэтому могут возникнуть сомнения в том, что Европа в принципе будет способна обеспечить соблюдение прекращения огня с помощью большого числа войск", - отмечает он.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля выразил надежду, что договоренности об урегулировании конфликта будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются.

Лидер России Владимир Путин летом 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.